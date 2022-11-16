Иван Охлобыстин захотел стать военным священником в зоне СВО

21:26, 16 ноября 2022, ПАИ

Российский актёр и сценарист Иван Охлобыстин хотел стать военным священником в зоне проведения спецоперации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подавал прошение о том, чтобы сюда [меня отправили] в приход, у нас погибают пастыри. Но пока отклоняют, думают, что человек я импульсивный, вдруг за автомат возьмусь», — сказал Охлобыстин во время своего визита в Донецк.

Актёр добавил, что многие люди из его окружения уже отправились на линию боевого соприкосновения или оказывают активную поддержку подразделениям Вооружённых сил России.