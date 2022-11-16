СБУ объявила Кадырова в розыск

22:23, 16 ноября 2022, ПАИ

СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск, свидетельствует база данных украинской спецслужбы.

Согласно документу, ему инкриминируется две статьи, в том числе «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кадыров не первый российский политический деятель, объявленный СБУ в розыск. Ранее спецслужба объявила в розыск официального представителя МИД РФ Марию Захарову и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, которых обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, и ряд других членов Совбеза РФ и представителей военного командования России.

По заявлению СБУ, в розыск по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» также объявлены директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.