Два человека ранены в результате подрыва мины в Брянске

22:39, 16 ноября 2022, ПАИ

Два человека ранены в результате подрыва на мине в селе Азаровка Стародубского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«Сегодня в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа двое местных жителей, передвигаясь на автомобиле, в результате подрыва на мине получили ранения», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших в ближайшее время доставят в районную больницу, отметил губернатор.