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Политика

Волонтёры швейного мастерства ищут помощников

Волонтёрское движение, направленное на оказание помощи тем, кто находится в зоне специальной военной операции, приглашает к себе единомышленников. Об этом сообщает член движения Наталья Садовская на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

В данный момент волонтёры занимаются пошивом необходимых вещей для тех, кто оказался на спецоперации. С начала работы движения прошло 10 дней, и уже готово и передано 20 носилок.

«Освоили пошив трёх разных моделей, впереди ещё много нового и очень нужного нашим мужчинам», — поясняет Наталья Садовская.

Движению необходимы помощники, чтобы ускорить процесс шитья.

«У нас есть возможность расширить производство, есть две площадки, на которых мы можем запустить пошив, для этого нужны промышленные швейные машинки, помощники (опыт работы неважен, всему научим, работу найдём каждому) и расходные материалы (ткань, фурнитура и т. п.)», — уточняет активистка.
 

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