Российские члены экипажа выйдут в открытый космос

00:26, 17 ноября 2022, ПАИ

Российские члены экипажа Международной космической станции Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос 17 ноября, сообщает ТАСС.

Также на МКС 15 ноября состоялся выход в открытый космос астронавтов НАСА Джоша Кассада и Фрэнка Рубио.

Основная цель выхода в открытый космос — подготовка к переносу радиатора при помощи робота-манипулятора ERA. Этот радиатор необходим для снятия дополнительных тепловых нагрузок с модуля «Наука» во время проведения научных экспериментов. Перенос конструкции будет осуществляться в открытом космосе под контролем двух космонавтов, третий член экипажа внутри станции — Анна Кикина — будет управлять манипулятором.

Россия Прокопьев и Петелин выполнят монтаж средства крепления крупногабаритных объектов на модуле «Наука» и ряд других операций.