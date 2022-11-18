В Башкирии при пожаре погибли родители и пятеро сыновей

08:18, 18 ноября 2022, ПАИ

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни семи человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар охватил двухэтажный деревянный дом в деревне Матвеевка под Стерлитамаком. В доме располагалось несколько квартир. Все сгорели. Погибли семь жильцов, включая пятерых детей», - сказали в экстренных службах.

Еще двоих детей удалось спасти. «Два ребенка смогли покинуть горящее здание. Их вытолкнул отец. Затем он попытался спасти остальных. Однако выбраться из горящего дома не смог и погиб», - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по республике, в ходе тушения пожара также обнаружили погибшую женщину.

Сообщение о пожаре поступило в 3:27 мск. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение одной из квартир дома по всей площади.

В 05:19 (мск) возгорание локализовано на площади 56 кв. м.

К ликвидации пожара привлечено 62 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека и 7 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, а также неосторожное обращение с огнем.

Пресс-служба СУ СКР по республике в пятницу сообщила, что обстоятельства гибели людей будет расследовано в рамках уголовного дела.

«Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - заявили в пресс-службе.