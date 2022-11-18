Псковская область готовится к переходу на единые налоговые счета

14:12, 18 ноября 2022, ПАИ

Вопрос внедрения единого налогового счета обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с представителями региональной налоговой службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Главный докладчик по вопросу — руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова — подчеркнула, что существующая модель исполнения обязанностей по уплате налогов на сегодняшний день себя изжила. Внедрение института единого налогового счета позволит значительно упростить механизм исполнения обязанностей по уплате налогов, сэкономить деньги и время, минимизировать негативные последствия наличия долга, повысить прозрачность и сервисность налоговых органов.

Новая система заработает с 1 января 2023 года. С ее вводом организации и индивидуальные предприниматели смогут вносить денежные средства на свой единый налоговый счет. Затем налоговая служба автоматически будет распределять их в соответствии с имеющимися у плательщика обязанностями. «История, безусловно, положительная. Инструмент объективно удобный. Это создаст комфортные, максимально простые и понятные условия уплаты налогов и иных обязательных платежей», — подытожил Михаил Ведерников.

Вместе с тем глава региона отметил, что в период перехода от одной модели к другой могут возникнуть некоторые сложности. Они будут связаны, в частности, с установлением единого срока поступления налогов по заработным платам. В связи с этим губернатор предложил коллегам изменить действующие регламенты и выдавать средства с 15 января, а также поддержать данную региональную инициативу в Министерстве финансов РФ.