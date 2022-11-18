Псковичи стали чаще ездить на автобусах

14:55, 18 ноября 2022, ПАИ

33,5 тысячи человек воспользовались автобусами в Псковской области в 2021 году. Как сообщает Псковстат, это на 8,9 % больше уровня 2020 года.

Ведущее место в транспортном обслуживании населения занимает автомобильный транспорт. В 2021 году на его долю приходилось 97,4 % пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования Псковской области (в 2020 году – 97,7 %).

Численность граждан, работающих в сфере транспорта в Псковской области в 2021 году, составила 14 тысяч человек. Количество занятых в этой сфере уменьшилось по сравнению с 2020 годом на 9 %, сообщает Псковстат.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Псковской области в сфере транспорта за 2021 год составила 35 642 рубля, по сравнению с 2020 годом она выросла на 14,4 %.

Объем перевозок грузов организациями автомобильного транспорта, включая субъекты малого предпринимательства (без микропредприятий) и с учетом оценки объемов работ, выполненных предпринимателями (физическими лицами), занимающимися грузовыми коммерческими перевозками, в 2021 году составил 1701 тыс. тонн. По сравнению с 2020 годом он несколько уменьшился (на 2,6 %).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Псковской области на конец 2021 года составила 24,1 тыс. км и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 1,2 %.

По данным ОАО «Российские железные дороги», эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования по Псковской области осталась прежней и на конец 2021 года составила 1,1 тыс. км.

Железнодорожным транспортом в 2021 году перевезено 6 млн тонн грузов и 885 тыс. пассажиров. По сравнению с 2020 годом объем грузовых железнодорожных перевозок увеличился на 62,4 %, пассажирских – на 24,5 %.