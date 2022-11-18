Бензин подорожал в Псковской области в октябре

15:14, 18 ноября 2022, ПАИ

Бензин и дизельное топливо подорожали в Псковской области в октябре 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

В октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем на потребительском рынке Псковской области автомобильный бензин подорожал на 0,17 %. Что касается автомобильного бензина, больше всего подорожало топливо марки АИ-98 и выше. В данной категории зафиксирован рост на 0,38 %.

Наибольший рост отмечен на дизельное топливо (на 0,41 %), газовое моторное топливо не подорожало.