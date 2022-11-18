Путину доверяют 78% россиян – опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78 % россиян, его деятельность одобряют 73,7 %, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О доверии к президенту рассказали 78 % опрошенных. В то же время председателю правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют, согласно опросу, 61,3 %, пишет РИА Новости.
Деятельность Путина одобряют 73,7 % россиян, деятельность Мишустина - 52,2 %, деятельность правительства РФ - 49 %.
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