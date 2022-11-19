Число жертв при взрыве газа на Сахалине увеличилось до 9 человек

11:02, 19 ноября 2022, ПАИ

В результате взрыва бытового газа на Сахалине погибло девять человек, сообщают «Известия».

Ещё двое человек пострадали. Они были доставлены в Тымовскую центральную районную больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии, другой — в среднем. Кроме того, при разборе завалов пострадал один пожарный. Его увезли с места происшествия на носилках.

Причинами ЧП в жилом доме на Сахалине, по предварительной информации, стали неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом.

Местная жительница рассказала, что ещё накануне возле дома ощущался сильный запах газа.