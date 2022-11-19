Взрыв в жилом доме произошёл на Сахалине
В посёлке Тымовское Сахалинской области произошёл, по предварительным данным, взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщают «Известия».
Инцидент случился в 05:03 мск на улице Библиотечной, 6а.
«По предварительной версии, произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. Произошло обрушение с пятого по первый этаж. Под завалами могут находиться шесть человек», — говорится в публикации.
На данный момент известно о семи погибших. Пострадал сотрудник пожарной службы, работавший на месте происшествия.
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