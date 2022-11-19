Правительство поддержит импортёров значимой продукции

22:54, 19 ноября 2022, ПАИ

Правительство дополнительно поддержит импортёров отдельных видов критически значимых товаров, снизив финансовую нагрузку на них. Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

Сейчас действуют тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин на товары для производства ряда продовольственной, электронной, металлургической продукции и лёгкой промышленности.

Эффект этой меры поддержки обнуляется, поскольку импортёры по законам РФ могут пользоваться такими льготами, если заранее деньгами гарантируют уплату таможенных пошлин и налогов. Это требует значительных вложений.

В связи с этим правительство освобождает импортёров значимой продукции от такой обязанности.

Решение распространяется на товары, ввезённые с 28 марта 2022 года. Многим отраслям экономики, столкнувшимся с возможной нехваткой оборудования из-за внешних ограничений, работать станет легче.