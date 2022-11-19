Кадыров высказался об убийстве российских пленных

23:10, 19 ноября 2022, ПАИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возмездие после убийства российских пленных украинскими военными должно свершиться в скором времени.

«Однако я считаю, что подобных выродков в плен брать категорически нельзя. Мало того что они совершили преступление, эти приспешники сатаны затем цинично его выложили в Сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Уверен, возмездие за совершённое преступление не заставит себя долго ждать», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он уточнил, что будет сделано всё возможное для наказания виновных. По его словам, они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.

Видео, в котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.