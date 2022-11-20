Сильный снегопад ожидается ночью в Псковской области

00:04, 20 ноября 2022, ПАИ

МЧС сообщает, что в течение ночи 20 ноября на юге Псковской области ожидается сильный снегопад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возможно увеличение числа ДТП на дорогах. Также напоминаем, что в такую погоду следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов надо набрать номер 112 или 101.