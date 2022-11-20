Гуманитарную помощь собирают в Островском районе

19:31, 20 ноября 2022, ПАИ

В Островском районе продолжается акция сбора гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим спецоперацию на Украине, «Мы вместе», сообщает газета «Островские вести».

В базу центра добровольчества в ЦК «Юбилейный» островичи приносят продукты, медикаменты, вязаные изделия, перчатки, балаклавы и другие необходимые тёплые вещи для отправки военнослужащим на Украину.

«16 ноября отправили очередную партию гуманитарной помощи для наших военных. В каждую посылку вложили детские письма и рисунки, в которых юные островичи выразили слова поддержки военнослужащим, поблагодарили их за стойкость и мужество, написали, что ждут их возвращения с победой», — рассказали специалисты центра добровольчества.

Волонтёры Центра добровольчества Островского района благодарят коллективы Островского многопрофильного колледжа, Воронцовской средней школы, жителей деревни Покаты, детского сада «Берёзка», местное отделение партии «Единая Россия», а также всех представителей других организаций, неравнодушных островичей, которые продолжают активные сборы помощи.