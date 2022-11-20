Жителей Херсона вызывают на допросы

23:19, 20 ноября 2022, ПАИ

В Херсоне оставшихся жителей вызывают на допросы, сообщает телеграм-канал «Берислав Новости».

«Как нам рассказали, людей вызывают на беседы по очереди и по результатам решают судьбу», — говорится в сообщении.

Цифр о вернувшихся с допросов людей пока нет. Сообщается также, что журналистов, готовых описать происходящее в Херсоне, не пустили на территорию города.

В «Телеграме» появилась информация о расстрелах мирных жителей после подобных собеседований. Информация остаётся неподтверждённой.

«Как рассказали нам местные жители, изначально говорили, что процесс сегрегации и собеседований будет длиться до 20 ноября», — уточняет телеграм-канал «Берислав Новости».

Отметим, что вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о начале «добровольной эвакуации» жителей подконтрольных киевским властям районов Херсонской области. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.