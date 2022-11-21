За год может смениться до 40% официантов - владелец кафе в Пскове

17:44, 21 ноября 2022, ПАИ

За год может смениться 30-40 % официантов, рассказал владелец сети кондитерских в Пскове Михаил Пасько в эфире новой радиопрограммы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде».

«В сфере обслуживания среди барменов и официантов текучка больше, чем среди поваров, пекарей и кондитеров. Там приходит много молодежи, и, к сожалению, годовая сменяемость примерно 30-40 %», - уточнил Михаил Пасько.

По его словам, на предприятии работает немало людей, пришедших изначально без профильного образования. «Есть те, кто пошёл и отучился, а есть те, кто просто вырос, - отметил Михаил Пасько. - Не всё всегда определяется деньгами, важен коллектив. Это долгая и кропотливая работа с кадрами. Просто когда правильно подбираешь производственные цеха и человека всё устраивает, то текучки нет либо она минимальная».