Повторейко: Появление в Псковской области штамма «цербер» - дело времени

11:55, 21 ноября 2022, ПАИ

Лишь 30 пациентов в Псковской областной инфекционной больнице болеют коронавирусом, сообщила в эфире «Псковского телеграма. Online» главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

«Сейчас наш стационар заполнен на 50 % - 197 пациентов, коронавирус из них у 30 человек, - уточнила врач. - В целом, кажется, что не такие страшные цифры, но в 20 регионах заболеваемость уже растёт. Нас это тоже ждет в ближайшие пару-тройку недель».

По словам Анастасии Повторейко, штамма «цербер» в Псковском регионе пока нет, но «это дело времени».