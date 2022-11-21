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Экономика

Александр Котов назвал архиважную задачу налоговой службы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Современная модель взаимодействия налоговой службы с гражданами и юридическими лицами построена на активном применении передовых цифровых технологий, что позволяет налогоплательщикам быстро и удобно платить налоги. Благодаря электронным сервисам исполнение налоговых обязательств не требует много времени и усилий, поэтому этот механизм очень востребован и гражданами, и бизнесом. Эффект от внедрения инноваций ощутим и для государства – улучшается собираемость налогов, а значит, появляется больше возможностей для социально-экономического развития территорий», - сказал Александр Котов.

Безусловно, по его словам, наполняемость бюджетов разных уровней является основным назначением ФНС, но в условиях беспрецедентных санкций и сложных вызовов времени это становится архиважной задачей, от выполнения которой будет зависеть стабильность экономики и социальной сферы.

«Уверен, компетентность сотрудников ведомства, грамотное налоговое администрирование и применение инновационных инструментов позволит эффективно достигнуть всех поставленных целей. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо Псковской области и всей России!» - заключил председатель ПОСД.

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