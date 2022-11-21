Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет в эфир 21 ноября

14:39, 21 ноября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» сегодня, 21 ноября, в 19:50.

В свежем выпуске ведущая Рахиба Сулейманова расскажет псковичам, с какими вопросами следует обращаться в прокуратуру, какая информация должна содержаться в заявлении и какими способами можно обратиться за помощью к прокурору.

Проект «Территория закона» — это подробно и доступно о том, чем занимается прокуратура, с какими проблемами могут обращаться граждане к прокурору, а также как правильно составить жалобу.