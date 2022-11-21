Умер актёр Александр Старостин

22:27, 21 ноября 2022, ПАИ

Советский и российский актёр театра, кино и ТВ Александр Старостин скончался сегодня, 21 ноября. Об этом пишет «Российская газета».

Александр Старостин родился 1 января 1951 года в Москве. В 1972-м окончил ГИТИС. До 1988 года служил в столичном драматическом театре имени Пушкина. В нулевых играл на сценах Государственного академического Большого театра и Центрального дома актёра имени Яблочкиной. Среди образов артиста — Слоняев в «Парусиновом портфеле» по Зощенко, Дантес в «Последних днях» Булгакова, Милон в «Недоросле» Фонвизина, Петя Миловзоров в «Без вины виноватые» Островского, а также десятки других ролей.

Экранным дебютом актёра стал фильм «…А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого, позже он снимался в многосерийной производственной драме «Обретёшь в бою», в фильмах-спектаклях «Несколько капель» и «Почему убили Улофа Пальме?», в фильме 1989 года «Мафия» («Следсткие ведут ЗнаТоКи. Дело № 22»).