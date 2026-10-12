Библиотека имени Курбатова подвела итоги проекта «Пишем о СВОих: живая память поколений»

07:29, 12 октября 2026, ПАИ

Подведены итоги проекта «Пишем о СВОих: живая память поколений», который Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова реализовала совместно с фондом «Защитники Отечества» по Псковской области. Проект собрал под одной обложкой голоса тех, для кого события специальной военной операции – не абстрактная тема, а личная история. Об этом ПАИ сообщили в фонде «Защитники Отечества».

В конкурсе участвовали жители Пскова, Великих Лук, Острова, Дно, Пустошки, Печор, Невеля, Куньи и других районов области. Среди авторов – военнослужащие и ветераны, священник, журналисты, писатели и школьники. В фонде отметили, что каждое произведение бесценно: эти строки рождались в окопах, между атаками, а иногда их доносили близкие. Так, стихи одного бойца получены благодаря его бабушке, которая бережно сохранила все сообщения с передовой.

«Особое место в сборнике занимают стихи Евгения Дорошенко – ветерана боевых действий, командира отделения оперативной роты 900 полка «Оплот» 116-й Бригады особого назначения Национальной гвардии РФ. В зону СВО он отправился в 2023 году, воевал на Донбассе, был демобилизован по ранению. Сегодня Евгений Анатольевич — лектор Российского общества «Знание», эксперт проекта «Историческая память». Его литературный дар открылся после возвращения с передовой», – обратили внимание в фонде.

Электронная версия сборника доступна на сайте Псковской электронной библиотеки.

Напомним, 9 декабря в 15:00 в библиотеке на улице Профсоюзной, 2 состоится презентация печатного издания. Дата выбрана не случайно – она приурочена ко Дню Героев Отечества.