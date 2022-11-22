В Псковском районе своевременно очищают дороги от снега – Наталья Фёдорова

14:29, 22 ноября 2022, ПАИ

О готовности Псковского района к зиме рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«В преддверии отопительного сезона была проведена большая подготовка к зиме. Территория района очень большая, и у нас четыре ресурсоснабжающие организации. Были проведены масштабные работы. В некоторых населенных пунктах были заменены трубы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Готовились котельные, делали запасы топлива, поэтому вошли в отопительный сезон мы нормально, достаточно плавно, без потрясений. И надеемся, что так же он пройдет на всем своем протяжении», - сказала гость студии.

Наталья Фёдорова также отметила, что проводится расчистка дорог и жалоб не поступает. Контракт на содержание дорог разыгрывается заранее, и, соответственно, все работы проводятся планомерно. Таким же образом всё устроено и в сельских поселениях, у которых заключены договоры с подрядчиками.

Глава района подчеркнула, что дороги регионального и федерального значения расчищают по мере выпадения осадков.

«Снег, конечно, уже ждали давно. Что касается теплового режима, то он везде соблюдается. Котельные работают в плановом нормальном режиме. Запасы топлива, я еще раз повторюсь, созданы нормативные. Поэтому зима, я думаю, что только в радость сейчас определенной категории населения, особенно детям», - заключила Наталья Фёдорова.