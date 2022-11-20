Проект «Женское движение Единой России» запустили в Псковской области

11:40, 22 ноября 2022, ПАИ

Началась реализация федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» в Псковской области, сообщила руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, координатор регионального клуба «Мы вместе» Алеся Михачёва.

Главная цель проекта – сформировать благоприятную и комфортную среду, чтобы женщины могли реализовать свой потенциал во всех сферах общественной жизни. Разработаны обучающие программы, чтобы они смогли повысить личную эффективность, расширить политические компетенции и развить новые навыки для самореализации. Проект будет направлен на личностный рост женщин, которые занимаются социальными преобразованиями.

В рамках партийного проекта также будет вестись активная работа с семьями мобилизованных (матерями, жёнами и детьми).

«Я была выбрана председателем регионального общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Региональным координатором федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» стала Мельникова Наталия Всеволодовна», - подчеркнула Алеся Михачёва.