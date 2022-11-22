Смертельное ДТП произошло в Дновском районе
Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП за деревней Вишенка Дновского района. Там произошло лобовое столкновение LADA Granta и грузовика, после чего автомобили вылетели в кювет.
Прибывшие на место происшествия пожарные деблокировали тело погибшего водителя машины LADA Granta.
Пострадал водитель грузовика, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, ДПС и следственно-оперативная группа.
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