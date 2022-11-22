Псковичи стали больше жертвовать на нужды военнослужащих

16:16, 22 ноября 2022, ПАИ

Об увеличении получаемой гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей освобожденных территорий от псковичей сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева в программе «Тема недели».

«У нас сейчас очень большое количество людей и организаций, которые хотят помогать мобилизованным. Это не обязаловка. Есть организации, в том числе и государственные, которые закупают необходимые товары. К ним присоединяются и предприниматели», – рассказала Алеся Михачева.

В общей сложности Псковская область отправила около 400 тонн гуманитарной помощи, в том числе 80 тонн отправили для мобилизованных из Пскова. Сейчас готовится к отправке еще одна машина, которую проверят на наличие опасных и запрещенных веществ с помощью кинологов, добавила она.

Принести вещи и продукты для жителей Берислава и военнослужащих можно в пункты сбора и в отделение центра поддержки добровольчества (улица Конная, 2).