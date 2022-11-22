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Общество

Пропавшего в псковском лесу человека спасла собака

Собака по кличке Форсаж нашла в псковском лесу человека, который чуть не замёрз. Об этом сообщается в группе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

«Когда приходят морозы, особенно страшно получить срочную заявку. Время реагирования и запуска поиска по ней должно быть минимальным. Буквально за полчаса человек может замёрзнуть. Но в этот раз всё закончилось хорошо», — говорится в сообщении. 

По словам инфорга Марии, 19 ноября на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» поступил звонок почти в восемь часов вечера. Пропал молодой человек, а на улице на тот момент было -6 градусов. «Не мешкая, набираю заявителя и понимаю, что людей придётся направлять в лесную часть. В тревожном канале звучит призыв поисковиков. Сразу же откликаются добровольцы. Как это славно! Оперативно собираем всех вместе, и уже спустя час после поступления заявки первые группы выходят на задачи, в том числе кинолог с обученной собакой. А мы параллельно запускаем остальные инструменты поиска: репосты в соцсетях, прозвон больниц и т. п.», — рассказала Мария. 

В свою очередь старший кинологического направления ДПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области Юлия рассказала: «Вижу сообщение о том, что пропал молодой парень. На улице мороз. Тут же сообщаю в тревожный канал: мы готовы! Сборы на поиск, получение задачи... Выходим. Темнота, сугробы, ветер, мороз набирает силу... Наша зона поиска – лесная часть, заросли кустов, иногда полянки. Прошло около получаса. Заворачиваем на второй галс, ветер как раз такой, как нам нужен. Собака работает. Проходим немного вперёд – и тут я вижу типичное поведение Форса. Рванул – и вот уже раздаётся лай! Нам до точки метров 50-60. Пробираемся через кусты и видим лежащего человека, а рядом с ним счастливого Форсажа. Связь с инфоргом: «Найден! Жив!» Парень сильно замёрз, и во время ожидания группы Форсаж лёг рядом с ним, чтобы его согреть... Прибывают сотрудники полиции, все вместе несём потерявшегося к дороге. Там нас уже ждёт скорая помощь. Донесли! Мы стоим, все промёрзшие до костей, уставшие, трясёмся от холода, но на сердце тепло. Такая волна счастья и спокойствия! А Форсаж – герой! Ещё одна спасённая им жизнь!»

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