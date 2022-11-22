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Политика

Генпрокуратура Украины: Видео с расстрелом российских пленных имитировано

Генпрокуратура Украины заявляет, что видео с расстрелом российских пленных в Луганской области сфальсифицировано, сообщает официальный telegram-канал  «Политика Страны».

Офис генпрокурора Украины сделал официальное заявление про видео, которое, как утверждают в РФ, свидетельствует, что украинские военные убили российских пленных в Луганской области.

В заявлении генпрокуратуры говорится, что военные РФ имитировали сдачу в плен и открыли огонь по военнослужащим ВСУ.

«Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом», - говорят в генпрокуратуре.

Возбуждено дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

 

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