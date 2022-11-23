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Экономика

РСХБ: Каждый пятый агротех-стартап в России создали женщины

    

Сотрудники Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка провели анализ половой принадлежности основателей стартапов, осуществляющих деятельность по линии агротехнологий в Российской Федерации. Большинство стартапов запустили мужчины (82 % проектов), а число женщин агротех-предпринимателей составляет 18 %.

Эксперты Россельхозбанка провели исследование проектной агротех-активности, а также подсчитали соотношение половой принадлежности предпринимателей, являющихся учредителями стартапов по линии инновационной сельскохозяйственной деятельности. По итогам исследования выяснилось, что почти каждый пятый агротех-стартап основан женщиной.

Гендерная репрезентативность определена и по отдельным агротехнологическим направлениям. Максимальное количество женщин-учредителей (33 %) работает в сегменте биотехнологий, а также тесно связанной с ним сфере селекции (также 33 %). Подобный внутригосударственный тренд отражает международную перспективу в целом: порядка 46 % всех BioScience-позиций в мире занимают женщины (взят гендерный срез по Австралии, Азии, Северной Америке и Европе). Популярность объясняется тем, что BioTech-индустрия дает инструментарий глубокой творческой реализации научной мысли и допускает гибкость суждений в отличие, например, от работы по линии STEM-дисциплин, функциональность которых обеспечивается исключительно точностью и незыблемостью формулировок.

27 % женщин занимается развитием бизнес-технологий в сфере пищевых инноваций. FoodTech также по многим векторам развития ассоциируется с биотехнологиями (например, генные модификации), тем самым тренд с незначительными отклонениями сохраняется.

«В мире наблюдается тренд на развитие женского предпринимательства, и направление агротехнологий не является исключением. Текущий анализ ситуации в России по состоянию на 2022 год проявил значительный разрыв в количестве учредителей-женщин и учредителей-мужчин в сфере агротех-стартапов. Однако по некоторым направлениям, например биотехнологии или селекция, уже сейчас видно сильное женское вовлечение. Мы надеемся, что поддержка, которую банк оказывает отечественным стартапам, положительно повлияет и на рост женских бизнес-инициатив в агросекторе», - сказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Ознакомиться подробнее с гендерной репрезентативностью агротехнологических предпринимателей и картой российских агротех-стартапов за 2022 год можно на платформе РСХБ DIGITAL.

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