Европарламент признал Россию «государством – спонсором терроризма»

14:45, 23 ноября 2022, ПАИ

Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Объявление результатов голосования ЕП транслировали на сайте парламента. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 – воздержались. Всего голосовали 596 парламентариев.

Эта резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, но отражает мнение большинства европейских депутатов, которые за последние годы приняли целую серию антироссийских документов.

В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств – спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлиц и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая (запрещенные в России) ИГ и «Аль-Каиду».

Согласно тексту резолюции, Европарламент характеризует «действия России на Украине как акты террора против украинского населения». В связи с этим Европарламент признает Россию «государством – спонсором терроризма и государством, использующим террористические методы».

«ЕП подчеркивает, что разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против украинского населения и представляют собой военные преступления», – говорится в утвержденной резолюции.

В Европарламенте призвали ЕС и его государства-члены разработать правовую основу для составления списка государств – спонсоров терроризма, «что повлечет за собой ряд существенных ограничительных мер в отношении этих стран, а также последствия для отношений ЕС с этими странами». «Европарламент призывает Совет ЕС впоследствии рассмотреть вопрос о включении России в такой список государств – спонсоров терроризма, призывает партнеров ЕС принять аналогичные меры», – указывается в четвертом пункте документа.

Евродепутаты также призвали институты ЕС продолжить путь на усиление «международной изоляции России», продолжить сокращать дипломатические отношения с РФ и свести их «к абсолютному необходимому минимуму». «Европарламент призывает Совет ЕС включить группу Вагнера и 141-й специальный моторизированный полк, также известный как «кадыровский»… в список ЕС для лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам», – говорится в резолюции.

Кроме того, депутаты призвали ЕС в кратчайшие сроки согласовать и ввести в действие новый девятый по счету санкционный пакет против России, включить в него запрет на импорт российских алмазов, а также эффективно препятствовать обходу европейских санкций.

Сообщается, что одобренная Европарламентом резолюция будет разослана для ознакомления правительствам стран ЕС, генсеку ООН, в Совет Европы, ОБСЕ, в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Международный Комитет Красного Креста, Международный уголовный суд, а также отдельно правительству и парламенту России и Украины.

Страны Евросоюза с февраля этого года ввели восемь пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.