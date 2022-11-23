Бюджет, борщевик, генплан и продажа долей: экономический комитет провёл заседание перед сессией

19:11, 23 ноября 2022, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию принял рекомендательные решения по профильным вопросам ноябрьской сессии. Об этом сообщает портал sobranie.pskov.ru.

Проект областного бюджета на предстоящий трёхлетний период после доклада вице-губернатора Татьяны Бариновой, в котором она озвучила основные направления бюджетной политики, депутаты поддержали в первом чтении.

Законодательную инициативу правительства о введении административной ответственности в отношении собственников и арендаторов земельных участков, допускающих их зарастание борщевиком Сосновского, представил руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Специалист отметил, что за невыполнение правил благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов, которые предписывают удалять борщевик, предусмотрены штрафы для граждан, должностных и юридических лиц.

«Штрафы небольшие, но надо с чего-то начинать», — поддержал законопроект председатель парламентского комитета Андрей Козлов. По мнению депутата, муниципалитеты, получившие право на составление протоколов об административных правонарушениях, смогут эффективнее воздействовать на мелких собственников, чем Россельхознадзор.

Члены комитета единогласно поддержали предложенные меры борьбы с борщевиком Сосновского.

Одобрение депутатов получил законопроект, предлагающий наделить областное правительство правом устанавливать случаи, при которых внесение изменений в генеральный план может осуществляться применительно к части населённого пункта, входящего в состав поселения. Такую возможность для регионов предусмотрел федеральный законодатель.

«Экономия средств будет очень значительная, когда для внесения изменений в генплан не придётся переделывать все документы, а, условно говоря, можно будет сделать маленький генплан», — обозначила преимущества нововведения председатель правительственного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова.

Также депутаты поддержали инициативу расширения поддержки бизнеса через инвестиционный налоговый вычет. В случае принятия соответствующего закона на сессии налоговой льготой смогут воспользоваться около десяти компаний, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций.

«Думаю, имеет смысл провести мониторинг, чтобы понять, сколько мы потеряем и приобретём, и, возможно, ещё расширить круг субъектов МСП. Привлекательные налоговые льготы дадут толчок для развития региона», — высказал пожелание авторам законодательной инициативы Андрей Козлов.

Помимо региональных инициатив, члены комитета рассмотрели проекты двух федеральных законов. Депутаты поддержали законопроект о развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства агропромышленного комплекса, а также согласились с предложением, которое уточняет процедуру продажи земельных долей и создаёт условия для скорейшего вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.