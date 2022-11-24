22 несчастных случая на производстве произошли в Псковской области
Государственная инспекция труда опубликовала данные о количестве несчастных случаев на производстве в Псковской области. По прошествии девяти месяцев 2022 года инспекцией труда зарегистрированы 22 извещения, поступивших от работодателей, о произошедших несчастных случаях на территории Псковской области.
По данным ГИТ, из 22 несчастных случаев один — групповой, семь несчастных случаев — с тяжёлым исходом, 14 несчастных случаев — со смертельным исходом. Закончено расследование 11 несчастных случаев. По результатам расследования комиссиями квалифицированы как «связанные с производством» семь несчастных случаев, как «не связанные с производством» — четыре несчастных случая, единственной причиной которых является общее заболевание, что подтверждается актами судебно-медицинской экспертизы.
Данные несчастные случаи произошли в организациях, относящихся к следующим видам экономической деятельности: четыре случая произошли на обрабатывающем производстве (три — с тяжёлым исходом, один — со смертельным), в отрасли сельского хозяйства один случай с тяжёлым исходом. Два случая с тяжёлым исходом произошли в организациях по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы.
Квалификация несчастных случаев по видам:
– удары падающими предметами (два случая);
– падение с высоты (два случая);
– воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей машин (один случай);
– повреждения, нанесённые животными (один случай);
– падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом (один случай).
Во всех случаях в результате расследований комиссии пришли к выводу, что основной причиной, вызвавшей несчастные случаи, является неудовлетворительная организация производства работ.
Самыми распространёнными нарушениями в области охраны труда по-прежнему остаются:
– несвоевременное выявление опасностей и профессиональных рисков, отсутствие их регулярного анализа и оценки;
– допуск работников к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обязательных психиатрических освидетельствований;
– допуск работников к выполнению работ без прохождения в установленном порядке обучения охране труда и проверки знаний, а также непроведение инструктажей по охране труда.