Проект бюджета на 2023 год в Пскове прошел публичные слушания

00:05, 25 ноября 2022, ПАИ

Проект бюджета Пскова на 2023 год и плановый период прошел публичные слушания. Об этом сообщает в telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

В публичных слушаниях приняли участие около 40 псковичей: представители общественных объединений и некоммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

«Основные параметры городского бюджета на 2023 год не конечные. Они будут скорректированы в большую сторону после принятия областного бюджета с учетом всего объема федеральных трансфертов», - утверждает Борис Елкин.

Так, доходы составят 6 млрд 247 млн рублей, расходы – 6 млрд 396,7 млн рублей, а дефицит – 149,7 млн рублей.

Расходы бюджета сформированы с учетом всех социальных обязательств. На их исполнение предусмотрено 3,9 млрд рублей, или более 60% всех расходов. Запланированы средства на продолжение строительства новой школы и дома для расселения ветхого жилья, ремонт дорог и оснащение спортивных школ, строительство ливневки и реконструкцию теплотрассы и многое другое.

«Нас ждет большая работа во благо жителей города», - подытожил глава города.