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Экономика

Бюджет Пскова на 2023 год принят в первом чтении

Депутаты Псковской городской Думы в первом чтении приняли бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 25 ноября.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт уточнила, что прогнозируемый объем доходов на 2023 год составляет в сумме 6 млрд 247 млн рублей, а общий объем расходов – 6 млрд 396,7 млн рублей. Дефицит - 149,7 млн рулей.

В плановом периоде на 2024 год объем доходов - 6,477 млрд рублей. Объем расходов – 6,519 млрд рублей. Дефицит - 41,7 млн рублей. В плановом периоде на 2025 год 6 млрд 005,4 млн рублей и 5 млрд 958,7 млн рублей соответственно. Превышение доходов над расходами – 46,7 млн рублей.  

«По сравнению с плановыми показателями текущего года доходы и расходы планируются со снижением более чем на 20 % за счет сокращения объема безвозмездных поступлений», - уточнила Винт.

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