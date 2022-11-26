Алексей Севастьянов о сообщении с Завокзальем: Все готовы поставить точку в вопросе

16:33, 25 ноября 2022, ПАИ

Для организации регулярного автобусного маршрута, который связал бы район Завокзалья с центром Пскова, необходим ремонт дорожного полотна и установка предупредительной сигнализации, комиссионное обследование переездов пройдёт в ближайшие две недели, сообщил депутат областного Собрания Алексей Севастьянов об итогах межведомственного совещания под председательством вице-губернатора Василия Осипова. В обсуждении также приняли участие представители РЖД и городской власти, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

«Мы договорились с представителями Октябрьской железной дороги о комиссионном обследовании переездов, чтобы определиться с полным объёмом необходимых работ – это состояние дорожного полотна, необходимое дооборудование дорожными знаками и предупредительной сигнализацией. Ещё один важный момент – нужно согласовать с РЖД движение подвижных составов, чтобы автобус с пассажирами не попадал под закрытый шлагбаум», - рассказал о намеченном на ближайшие две недели алгоритме действий Алексей Севастьянов.

По словам депутата, «все готовы в едином порыве поставить точку в этом вопросе», однако, как предположил Алексей Севастьянов, для открытия автобусного сообщения придётся проводить ремонт дорожного полотна, для чего необходимы соответствующие погодные условия.

Напомним, проблема связи микрорайона с центральной частью города обострилась после установки ограждений вдоль железнодорожных путей, жителям приходится добираться в обход по дорогам без тротуаров, ближайшие автобусы следуют по Крестовскому шоссе. Организовать автобусное сообщение в микрорайоне мешают два железнодорожных переезда, которые необходимо оборудовать должным образом.