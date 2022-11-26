Путин: Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо

11:31, 26 ноября 2022, ПАИ

Россия воюет не с жителями Украины, а с теми, кто использует их как пушечное мясо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих – участников СВО, пишет ТАСС.

«В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами. — Прим. ТАСС), а с теми, кто им всё поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле. Без всякого преувеличения, там с потерями не считаются, вообще не считаются», — сказал Путин.