Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС

10:26, 26 ноября 2022, ПАИ

Елена Зеленская, супруга президента Украины, утверждает, что более 90 % жителей Украины готовы жить без света и тепла 2-3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе. Об этом пишет ТАСС.

«Недавно, буквально на прошлой неделе, закончилось социальное исследование, украинцев спросили, сколько они ещё готовы терпеть в таких условиях, без света, без тепла. И более 90 % опрошенных ответили, что они готовы это терпеть два-три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС», — сказала она в интервью Би-би-си, выдержки из которого опубликованы в пятницу на сайте вещательной корпорации. Зеленская не уточнила, кто проводил исследование и сколько людей в нём участвовало.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Из Днепра, Киева, Львова, Николаева, Одессы, Харькова и других городов поступали сообщения о взрывах и повреждениях объектов инфраструктуры. По данным Министерства энергетики Украины, были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская), обесточено большинство тепловых и гидроэлектростанций, повреждены объекты электропередачи.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что для начала переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно усилить судебную систему и борьбу с коррупцией, провести деолигархизацию и ряд других реформ. Процесс переговоров об условиях приёма страны в сообщество может занимать неопределённо долгий период, а статус кандидата не даёт гарантии вступления в ЕС.