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Общество

Псковский губернатор рассказал, почему больше не использует WhatsApp

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на третьем псковском медиафоруме, рассказал, почему больше не использует WhatsApp. Об этом с пленарного заседания форума сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор отметил, что во время поездки в Берислав делегацию из Псковской области предупредили, что псковские симки нужно оставить как можно дальше: их отдельно ищут западные спецслужбы.

«Мой личный WhatsApp пытались взломать, чтобы вычислить местоположение группы. С тех пор, к слову, категорически им не пользуюсь. Ко всему псковскому сегодня испытывают действительно нездоровый интерес. С одной стороны, это почётно. Это признание воинских заслуг и доблестей наших военнослужащих. А с другой — мы сейчас работаем в откровенно враждебном окружении. Оно всегда было таким, но сегодня многое открылось в своей истинной сути», — констатировал Михаил Ведерников.

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