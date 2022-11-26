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Политика

Михаил Ведерников: Всё идёт к краху европейской культуры и морали

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на пленарном заседании псковского медиафорума, заявил, что «всё идёт к краху европейской культуры и морали». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я упомянул идеологическое давление. Хочу отдельно подчеркнуть, что это не фигура речи. Страны Запада пытаются убедить весь мир в том, что именно они люди первого сорта, а все остальные обязаны их догонять. И, по их сценарию, никогда не догонят. В октябре председатель Европарламента Жозеп Боррель сказал, что Европа – это сад. А весь остальной мир – дикие джунгли, которые пытаются в их сад вторгнуться. Но именно Европа и США влезли в политику каждого государства мира. Ирак, Сомали, Судан, Югославия, Афганистан, Ливия, Сирия, Украина – огонь войны на эти земли принесли совсем не «джунгли». Запад попрекает других вмешательством в дела независимых государств, геноцидами, колонизаторством, унижением малых народов, – хотя сам являются главным автором этих преступлений», - сказал Михаил Ведерников.

Он также привел пример с советом Европы, который регулярно принимает правовые акты в защиту детей. «Но детский труд на фабриках Азии используют именно американские и европейские бренды, - обратил внимание псковский губернатор. - В Калифорнии в этом году разрешили несовершеннолетним детям менять пол без согласия родителей. Кто выступает против – тот может лишиться родительских прав. ЛГБТ-пропаганда в школах и детских садах Европы - уже давно нормальное явление. Сейчас периодически начинают мелькать призывы к пересмотру отношения к педофилам. Это, мол, просто вид ориентации человека. Всё идёт к краху европейской культуры и морали. Способствует этому сам Евросоюз, который призван стереть историю, традиции и индивидуальность отдельных народов и стран. Нет больше великих французов, итальянцев, испанцев, немцев. Есть только Евросоюз с его придуманными европейскими ценностями. Единственный способ выжить в нём – плыть вместе со всеми по единому сточному течению, забыв о своей гордости, своём мнении и интересах своих жителей».

Глава региона подчеркнул, что у России «абсолютно другая концепция мировоззрения и мироощущения». «Мы чтим свою историю и храним традиции. Стараемся жить по законам Божиим. У нас огромная страна, на территории которой живут почти 200 братских народов. Да, у нас хватает своих проблем, с которыми необходимо работать. Нужно снижать число разводов. Менять демографическую ситуацию. Подтягивать образование, культуру, патриотическое воспитание.  Но мы абсолютно твёрдо стоит на ногах. Наша основа – это вера, традиции, взаимное уважение, готовность прийти на помощь ближнему. Мы никому не позволим навязывать себе ценности, которые, по сути, являются пороками. Если сравнить то, что происходит сейчас с моралью на Западе и в нашей стране, становится абсолютно очевидно, где правда, здравый смысл, и на чьей стороне Бог», - заключил Михаил Ведерников.

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