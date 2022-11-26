Травля русских со стороны Запада носит национальный характер - эксперт

13:02, 26 ноября 2022, ПАИ

Травля русских со стороны стран Запада носит национальный характер, заявил ведущий авторской программы на РЕН Андрей Добров на пленарном заседании, которое проходит в рамках III Псковского международного медиафорума.

«В военной спецоперации есть такое понятие, как враг. Но кто враг? И в чём он враг нам? В странах НАТО, Эстонии, Латвии, Польше, во всём этом... там не важно, о чем вы думаете, какая у вас идеология», - сказал журналист.

Он обратил внимание, что это конфликт, который уже довольно давно перешёл в национальную плоскость. «Это уже национальная борьба. Мы можем как угодно к ним относиться. Но нам говорят: «Вы русские, вы российские. Вы варвары, вы нападать стали. С их стороны это носит стопроцентный национальный характер. И боюсь, что вот с этим нам придётся иметь дело», — заключил он.