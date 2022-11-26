Сетевых военных экспертов развелось как собак нерезаных - Малькевич

13:25, 26 ноября 2022, ПАИ

Необходимо быть осторожнее с прогнозами, которые вы пишете в интернете по поводу СВО, заявил член Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич на пленарном заседании, которое проходит в рамках III Псковского международного медиафорума. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы привыкли, что раньше у нас было огромное количество сетевых вирусологов. Потом огромное количество сетевых специалистов по вакцинации. Сетевых политологов, это всё понятно. Вот у нас сетевых военных экспертов развелось как собак нерезаных. И они все раздают прогнозы», — сказал он и отметил, что это может иметь определённые последствия.

Он порекомендовал всем журналистам иметь в виду приказ ФСБ № 571, чтобы понимать, какие есть риски и угрозы.