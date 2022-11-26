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Общество

Развлекательный квест ко Дню матери провёл Молодёжный совет Пыталовского района

 

Молодёжный совет при главе Пыталовского района провёл развлекательный квест с элементами обучения ко Дню матери.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Матери, подразумевало проведение совместного досуга мамы и детей. 

«Мы не хотели делать концерт и полностью уходить в обучение различным навыкам. Мы хотели, чтобы мамы посетили добрый праздник и классно провели время», — сообщает в беседе с корреспондентом ПАИ председатель Молодёжного совета Мария Осипова. 

Квест состоял из пяти станций: «Время игр», «Фотостудия», «Салон красоты», «Караоке вечеринка» и «Художественная школа». 

По рассказам председателя, на каждой станции присутствовал член молодёжного совета, который являлся экспертом в своей области.  

«Мы заготовили лайфхаки, которые могут пригодиться в обычной жизни всем — и мамам, и детям, а после проводили небольшой интерактив в виде игр, рисунков, пения и фотосессий», — пояснила Мария Осипова. 

Такой формат проведения мероприятия применяется молодёжным советом впервые. 

«Нам очень понравился формат проведения мероприятия. Обычно проводят концерты или соревнования, а здесь действительно отдых и полезная информация», — поделилась впечатлениями приглашённая гостья. 

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