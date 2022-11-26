Развлекательный квест ко Дню матери провёл Молодёжный совет Пыталовского района

18:37, 26 ноября 2022, ПАИ

Молодёжный совет при главе Пыталовского района провёл развлекательный квест с элементами обучения ко Дню матери.

Мероприятие, приуроченное ко Дню Матери, подразумевало проведение совместного досуга мамы и детей.

«Мы не хотели делать концерт и полностью уходить в обучение различным навыкам. Мы хотели, чтобы мамы посетили добрый праздник и классно провели время», — сообщает в беседе с корреспондентом ПАИ председатель Молодёжного совета Мария Осипова.

Квест состоял из пяти станций: «Время игр», «Фотостудия», «Салон красоты», «Караоке вечеринка» и «Художественная школа».

По рассказам председателя, на каждой станции присутствовал член молодёжного совета, который являлся экспертом в своей области.

«Мы заготовили лайфхаки, которые могут пригодиться в обычной жизни всем — и мамам, и детям, а после проводили небольшой интерактив в виде игр, рисунков, пения и фотосессий», — пояснила Мария Осипова.

Такой формат проведения мероприятия применяется молодёжным советом впервые.

«Нам очень понравился формат проведения мероприятия. Обычно проводят концерты или соревнования, а здесь действительно отдых и полезная информация», — поделилась впечатлениями приглашённая гостья.