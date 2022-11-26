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Политика

Псковский губернатор назвал условия для нормализации отношений с Прибалтикой

Условия для реконструкции отношений со странами Прибалтики назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на псковском медиафоруме 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В этих странах должно быть такое руководство, которое будет исходить из интересов своих жителей и своей страны, а не быть исполнителями воли своих западных хозяев. Пока руководство стран несамостоятельно, у меня нет никакого оптимизма по поводу нормализации, стабилизации и развития отношений», — заявил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что на бытовом уровне «отношения с соседями прекрасные»: «Люди продолжают ездить, продолжают общаться, и ничего не меняется».

«Вы прекрасно видите, что происходит с энергоносителями: лучше жить никто не стал. И чем дальше они отходят от России, тем больше у них возникает проблем. Это очевидный факт, тем более мы соседи. Время покажет», — заключил Михаил Ведерников.

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