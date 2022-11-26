«Славянокипедию» предложили создать на псковском медиафоруме

18:17, 26 ноября 2022, ПАИ

Работу электронной энциклопедии «Википедия» раскритиковал генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич на псковском медиафоруме, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Невозможно жить в плену мифов о том, что существует народная энциклопедия, что она свободная и там каждый может публиковать свои материалы», — заявил он.

По его словам, в этом году тональность десятков тысяч статей поменялась. «Есть призывы к публикации на украинских сайтах, а также целое ополчение, которое раздаёт друг другу «вики-мечи» за борьбу с российской дезинформацией», — рассказал Александр Малькевич.

При этом он отметил, что российские школьники, студенты и другие граждане страны копируют оттуда информацию. «Ребта в школах пишут сочинения, рефераты по информации с «Википедии», даже не вчитываясь».

«Помощница боролась с этим целый месяц, удаляла статьи, а потом получила сообщение от «викизавра», что за удаление «критически важной информации» её заблокируют», — поделился журналист.

Он также резюмировал, что должно быть медиаобразование в школах и вузах, так как это особенно важно для детей. «Должна быть наша образовательная платформа — «славянокипедия», «русопедия», свой источник информации», — заключил эксперт.