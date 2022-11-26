Ограничения на подачу электроэнергии сохраняются в 15 субъектах Украины

22:20, 26 ноября 2022, ПАИ

В Киеве и ещё 15 субъектах Украины сохраняются ограничения на подачу электроэнергии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что энергетики продолжают восстанавливать энергосистему. По его словам, появились дополнительные возможности генерировать и поставлять электричество.

«Но, к сожалению, ещё недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным. Если вечером потребление увеличится, количество отключений может вырасти. Это ещё раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять её рационально», — добавил он.