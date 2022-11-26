Фильм о военной операции снимают в Твери

22:55, 26 ноября 2022, ПАИ

Военная техника с флагами Украины, о появлении которой на улицах Твери в субботу сообщили некоторые СМИ, используется в съёмках художественного фильма о специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В центральном районе Твери проходят съёмки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники. Фильм снимается при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи со съёмочным процессом на отдельных участках улиц ограничено движение транспорта.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали, что на улицах Твери была замечены броневики и грузовые автомобили с украинскими флагами. Отмечалось, что колонну сопровождали автомобили российской полиции.