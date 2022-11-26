Латвия планирует организовать очередную поставку технической помощи Украине

23:21, 26 ноября 2022, ПАИ

Как стало известно, подготовлен проект постановления правительства о передаче материально-технических средств Украине. Более подробная информация о поставке не предоставляется. Об этом сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

В военном ведомстве уже отчитывались, что с 24 февраля военная помощь Правительства Латвии Украине достигла почти 300 млн евро, а жители Латвии, предприятия и неправительственные организации собрали пожертвования на сумму более 15,7 млн евро.

Военная поддержка Латвии Украине включает в себя оружие, личное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты Stinger, беспилотники, самоходные гаубицы, вертолёты, топливо и так далее.