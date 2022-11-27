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Общество

Мамы для всех нас, наших детей, самый дорогой человек на свете – Виктор Андреев

Про День матери и о том, как поздравили женщин в Пскове, рассказал председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

«Мамы для всех нас, наших детей, самый дорогой человек на свете. Только она всегда понимала нас, прощала нас за наши проступки, она любила нас не за наши какие-то достижения, а потому что мы есть, а если при этом мы еще и счастливы, то это было ее счастье, умноженное на много», - сказал Виктор Андреев.

Он отметил, что в каждом регионе этот праздник отмечают по-разному, в меру экономической возможности. Также Виктор Андреев подчеркнул, что несмотря на это всех объединяет то, что «мы готовы нашим мамам дать максимум любви и уважения».

«В Пскове в Городском культурном центре (ГКЦ) Пскова состоялась концертная программа «Пусть всегда будет мама». Заместитель главы Пскова Игорь Сиротин от имени руководителя города, депутатов Псковской городской Думы и администрации муниципалитета поздравил псковичек с праздником: «Со словом «мама» у каждого из нас связаны самые теплые и добрые ассоциации: любовь, забота, нежность. Всех с праздником!» - добавил Виктор Андреев.

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