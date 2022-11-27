До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 ноября

16:20, 27 ноября 2022, ПАИ

Облачная погода и небольшой снег ожидается на территории Псковской области 28 ноября, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днём — от -5 до 0.

Будет дуть Восточный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.