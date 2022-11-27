До -5 градусов ожидается в Псковской области 28 ноября
Облачная погода и небольшой снег ожидается на территории Псковской области 28 ноября, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днём — от -5 до 0.
Будет дуть Восточный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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